الاتفاق السعودية للحديد تتطلع لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.2 مليار ريال

من ديفيد فرنش

الرياض 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتفاق للصناعات الحديدية السعودية لرويترز إن شركته تأمل بأن يرى دائنوها مواطن القوة الكامنة في عملياتها خلال مباحثات إعادة هيكلة ديون بقيمة 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وسيحدد موقف الدائنين مسار شركات أخرى في قطاع المقاولات السعودي تعاني من صعوبات مماثلة في ظل هبوط أسعار الصلب العالمية وتدفق الواردات الصينية الرخيصة من الصلب على الأسواق علاوة على انخفاض مشروعات البنية الأساسية التي تمولها الحكومة منذ هبوط أسعار النفط.

وخلال مقابلة مع رويترز قال الرئيس التنفيذي شرجيل أزهر وهو مصرفي سابق لدى إتش.إس.بي.سي "نأمل أن تتخذ البنوك منحى أكثر مرونة بالأخذ في الاعتبار أن هذه المشكلة هي في الواقع مشكلة نظامية."

والاتفاق للصناعات الحديدية هي أكبر منتج للحديد الصلب بالقطاع الخاص داخل المملكة وهي شركة تابعة لمجموعة الطويرقي القابضة. وتخوض الشركة ثاني جولة من مفاوضات إعادة هيكلة ديون خلال السنوات السبع الأخيرة بعدما باتت عاجزة عن سداد القروض التي مولت بها توسعاتها جراء هبوط أسعار الصلب.

ومنذ ذلك الحين قام المنتجون الصينيون - الذين يساهمون بنحو نصف الإمدادات العالمية للصلب - بإغراق أسواق التصدير بصلب رخيص.

وتولى أزهر منصب الرئيس التفيذي للشركة في عام 2012 بناء على رغبة المساهمين بعدما قاد المفاوضات بالنيابة عن الشركة بشأن إعادة هيكلة الديون. وكان من المقرر أن يستمر الاتفاق الرئيسي للديون حتى 2017.

وقال أزهر إنه يبدو من خلال المباحثات التي تمت حتى الآن أن البنوك تأخذ في الاعتبار الأوضاع السيئة للسوق وأنها تعلم أن عمليات الشركة كانت تتمتع بالقوة.