Wed 9 Aug 2017 | 12:56 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مصادر: السعودية تطلب التقدم بعروض لترتيب إصدار صكوك دولية بالدولار

Tue Feb 21, 2017 11:56am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 21 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية أرسلت طلبا للبنوك للتقدم بعروض لترتيب إصدار صكوك بالدولار الأمريكي.

وقالت المصادر إن السعودية خاطبت البنوك التي شاركت في أول إصدار سندات دولي من المملكة في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.

وكان أول إصدار سندات سعودي الأكبر من نوعه في الأسواق الناشئة حيث بلغت قيمته 17.5 مليار دولار.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 