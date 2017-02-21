مقدمة 1-مصادر: السعودية تطلب التقدم بعروض لترتيب إصدار صكوك دولية بالدولار

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دبي 21 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية أرسلت طلبا للبنوك للتقدم بعروض لترتيب إصدار صكوك بالدولار الأمريكي.

وسيكون الإصدار ثاني أكبر إصدار لسندات دولية من المملكة بعد أول إصدار سندات سعودي في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي الذي بلغت قيمته 17.5 مليار دولار وكان الأكبر من نوعه على الإطلاق في الأسواق الناشئة.

وقال أحد المصادر إن الحكومة خاطبت البنوك التي عملت في أول إصدار سعودي.

ورتبت إصدار السندات الأول بنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان إلى جانب بنك أوف تشاينا وبي.إم.بي باريبا ودويتشه بنك وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي وإن.سي.بي كابيتال.

ومن المنتظر أن تطرح المملكة إصدارا آخر من السندات التقليدية في وقت لاحق من هذا العام حسبما قال مصدر آخر بشكل منفصل.

وخطة المملكة لإصدار سندات جزء من توجهها نحو تنويع اقتصادها للحد من اعتماده على صادرات النفط.

ويأتي طلب تقديم العروض في وقت مزدحم في أسواق الدين بمنطقة الخليج في الوقت الذي تخطط فيه دول أخرى مثل البحرين وسلطنة عمان لجمع أموال من الأسواق الدولية لتعويض الأثر الناتج عن هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأعادت البحرين اليوم الثلاثاء فتح إصدار سندات دولارية قائمة مستحقة في 2028 لجمع ما يصل إلى 600 مليون دولار بينما من المنتظر أن تعلن عمان عن إصدار جديد لسندات هذا الأسبوع.