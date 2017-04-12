مقدمة 1-مصادر: حجم أول صكوك دولارية سعودية 8 مليارات دولار

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من ديفيد باربوشيا

دبي 12 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن السعودية حددت الحجم النهائي لباكورة إصداراتها من الصكوك الدولارية الدولية عند ثمانية مليارات دولار على شريحتين متساويتين أجلهما خمس وعشر سنوات.

الإصدار الذي سيجري تسعيره في وقت لاحق من اليوم هو الأكبر على الإطلاق لصكوك ويشكل جزءا من خطط المملكة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية بهدف تنويع مصادر التمويل وسد عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط.

وقال أحد البنوك المرتبة إن السعودية تلقت طلبيات تجاوزت 33 مليار دولار للإصدار مقسمة بالتساوي على الشريحتين.

وكانت مصادر في سوق أدوات الدخل الثابت توقعت أن يتجاوز حجم الإصدار عشرة مليارات دولار.

وتحددت الهوامش النهائية للإصدار بواقع 100 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للشريحة التي أجلها خمس سنوات و140 نقطة أساس لشريحة العشر سنوات.

كان السعر الاسترشادي الأولي الذي نشر أمس الثلاثاء 115 و155 نقطة أساس فوق متوسط عقود المبادلة على الترتيب.