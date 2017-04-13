مصحح-متعاملون: ارتفاع الصكوك السعودية في السوق الرمادية
(لتصحيح العلاوة)
دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - قال متعاملون إنه لوحظ تداول أول إصدار صكوك دولية للسعودية، الذي أطلق وتم تسعيره أمس الأربعاء بقيمة تسعة مليارات دولار، بعلاوة نقدية نحو 0.5 سنت فوق سعر إصدار السندات في السوق الرمادية أوائل معاملات اليوم الخميس مما يسلط الضوء على الطلب الكبير الذي أنتج أوامر اكتتاب قيمتها 33 مليار دولار.
الصكوك الدولارية، الصادرة بكوبون 2.894 بالمئة لأجل الخمس سنوات و3.628 بالمئة لشريحة العشر سنوات، هو الأضخم على الإطلاق لسندات إسلامية وأكبر بيع سندات أسواق ناشئة هذا العام متجاوزا إصدار السندات التقليدية الذي باعته الكويت في مارس آذار وبلغ حجمه ثمانية مليارات دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)
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