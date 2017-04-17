تلفزيون العربية: السعودية تتوقع إيرادات تصل إلى 10 مليارات ريال من ضرائب التبغ والمشروبات
الخبر (السعودية) 17 أبريل نيسان (رويترز) - نقل تلفزيون العربية اليوم الاثنين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أن حكومة المملكة تتوقع أن تحقق ضريبة جديدة على التبغ والمشروبات السكرية إيرادات تتراوح بين ثمانية وعشرة مليارات ريال (2.1 و2.7 مليار دولار) سنويا.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة أنها ستفرض الضريبة في الربع الثاني من العام الجاري في إطار جهودها لسد العجز في الميزانية الذي بلغ 297 مليار ريال في العام الماضي.
وذكر بيان رسمي في ديسمبر كانون الأول أنه سيجري فرض ضريبة 50 في المئة علي المشروبات غير الكحولية و100 في المئة على التبغ ومشروبات الطاقة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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