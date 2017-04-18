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مقابلة-وزير: السعودية تستأنف إصدارات الدين المحلية خلال شهرين على الأرجح

Tue Apr 18, 2017 12:43pm GMT
 
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من سامية الرزوقي

الرباط 18 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لرويترز اليوم الثلاثاء إن المملكة ستستأنف على الأرجح إصدارات أداوات الدين الحكومية المحلية في غضون شهرين بعدما جمدتها لتخفيف الضغوط على النظام المصرفي المحلي.

وأوقفت الحكومة مبيعاتها الشهرية من السندات التقليدية بالعملة المحلية في أكتوبر تشرين الأول لأسباب من بينها تخفيف الضغوط المتنامية على أسعار الفائدة في السوق مع تقلص السيولة في سوق النقد. وتحسنت السيولة الآن وهبط سعر الفائدة في تعاملات بين البنوك لثلاثة أشهر نحو 70 نقطة أساس.

وقال الجدعان على هامش اجتماع لمسؤولين ماليين عرب في المغرب "من المرجح أن نستأنف الإصدارات المحلية وعلى الأرجح في الشهر أو الشهرين القادمين. لكن ذلك سيعتمد بشكل أساسي على السوق وعلى احتياجاتنا." (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 