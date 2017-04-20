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فيتش تصنف صكوك السعودية عند +A

Thu Apr 20, 2017 9:05am GMT
 
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20 أبريل نيسان (رويترز) - منحت وكالة فيتش اليوم الخميس إصدار صكوك سعودية مقومة بالدولار الأمريكي تصنيفا نهائيا عند +A.

وقالت فيتش إن هذا يتماشى مع التصنيف المتوقع الذي صدر في الرابع من أبريل نيسان 2017 ومع تصنيف المملكة البالغ +A مع نظرة مستقرة.

كانت المملكة باعت أول صكوك دولارية دولية لها بتسعة مليارات دولار هذا الشهر على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات في إصدار هو الأضخم على الإطلاق لسندات إسلامية وأكبر عملية بيع لسندات أسواق ناشئة هذا العام متجاوزا إصدار السندات التقليدية الذي باعته الكويت في مارس آذار وبلغ ثمانية مليارات دولار. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 