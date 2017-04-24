مصادر: أكوا باور السعودية تحيي خطة لإصدار سندات

من سوديب روي وديفيد باربوشيا

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات لشركة أكوا باور السعودية لمشروعات الكهرباء والمياه اليوم الاثنين إن الشركة ستصدر سندات قيمتها 600 مليون دولار وصكوكا مقومة بالعملة الأمريكية.

وأضافت الوثيقة أن إدارة الشركة ستكون على اتصال بالمستثمرين من اليوم وحتى الجمعة 28 أبريل نيسان قبل الطرح المحتمل للسندات.

وفي نوفمبر تشرين الثاني كلفت الشركة بنوكا قبل بدء سلسلة اجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت يعقبه طرح محتمل مقوم بالدولار.

قررت الشركة بعد ذلك إرجاء الطرح وجاء في الوثيقة التي أصدرتها البنوك المرتبة في ذلك الحين "نظرا لقيود التوقيت وطلب المستثمرين مزيدا من الوقت لتقييم الطرح المقترح فإن أكوا باور ستواصل عملية إطلاع المستثمرين وتنوي دخول الأسواق العالمية في أوائل 2017."

ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم الشركة للتعقيب.

وقال مصرفي مطلع على الأمر أن السندات "استكمال" للعملية التي بدأت الشركة في الترويج لها العام الماضي وإنها ستبقي على الهيكل دون تغيير.

وقال مصرفيون لرويترز عندما كان يجري تسويق الطرح إن معظم قيمة السندات ستُسدد من خلال السيولة النقدية التي ستوفرها مشروعات في السعودية.

كانت أكوا أول شركة سعودية تسعى لإصدار سندات دولية بعد إصدار أول سندات دولية تبيعها الحكومة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.