مصادر: السعودية للكهرباء تجري محادثات مع بنوك لإصدار صكوك دولارية

الرياض أول مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الاثنين إن الشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة تجري محادثات مع بنوك إقليمية وأجنبية بشأن إصدار للصكوك مقوم بالدولار الأمريكي.

وقال أحد المصادر إن من المرجح أن يتجاوز الإصدار الجديد مليار دولار. ولم يرد متحدث باسم الشركة على طلب للتعقيب.