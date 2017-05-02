مصادر: بنك ساب السعودي قد يصدر سندات دولارية هذا الشهر

من ديفيد باربوشيا

الرياض 2 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الثلاثاء إن بنك ساب السعودي الذي يسيطر عليه إتش.إس.بي.سي يجري محادثات مع بنوك حول إصدار لسندات مقومة بالدولار قد يطلقه هذا الشهر.

وقال أحد المصادر إن ساب عين إتش.إس.بي.سي، الذي يمتلك حصة قدرها 40 بالمئة في البنك، كمستشار مالي لإنشاء برنامج دين لكن لم يتم تسمية بنوك بشكل رسمي لإدارة الإصدار المحتمل.

وامتنعت متحدثة باسم إتش.إس.بي.سي عن التعقيب.

وإذا مضت عملية الطرح قدما، سيكون ساب أول مصرف سعودي يحصل على تمويل دولي منذ جمعت المملكة 17.5 مليار دولار العام الماضي في أول سندات دولية لها.

ونظر إلى ذلك الاصدار على أنه يمهد الطريق أمام شركات سعودية لتسير في نفس النهج. وكان من المتوقع أن تبادر البنوك على وجه الخصوص إلى الاستفادة من الأسواق الدولية بعد وقت قصير من الإصدار السيادي الضخم لكن تحسن السيولة في الجهاز المصرفي أبطأ خططها.

وقال مصرفيون إنه رغم ذلك، فإن من المتوقع أن تدفع الضغوط التنظيمية المستمرة وارتفاع معدلات الديون المتعثرة بفعل هبوط أسعار النفط البنوك السعودية والمقرضين في الخليج بشكل عام إلى الحصول على تمويل من خلال إصدارات للسندات.

وقالت المصادر إن الإصدار المحتمل لبنك ساب الذي من المرجح أن يكون في صورة سندات ثانوية، ربما يتأخر نظرا لمحادثات الاندماج مع البنك الأول التي أعلن عنها في نهاية أبريل نيسان.

وساب هو سادس أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول وسيخلق اندماجه مع البنك الأول كيانا بأصول تبلغ قيمتها نحو 80 مليار دولار.