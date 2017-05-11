السعودية للكهرباء تسعى لقرض بقيمة مليار دولار

من ساندرين برادلي

لندن 11 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن الشركة السعودية للكهرباء تسعى لتدبير قرض مجمع بقيمة مليار دولار.

وقال أحد المصادر إن الشركة طلبت عروضا للقرض البالغة مدته خمس سنوات والذي يسدد دفعة واحدة في نهاية المدة.

وبحثت السعودية للكهرباء في البداية طرق سوق السندات لكنها قررت بدلا من ذلك السعي إلى تدبير قرض بعد أن خلص مصرفيون إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في إطار برنامج التحول الوطني، المعروف باسم رؤية السعودية 2030، الذي يستهدف تحويل اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط قد تجعل من الصعب كثيرا على الشركة أن تبيع سندات إلى المستثمرين.

وقال مصرفي آخر "برنامج التحول الوطني السعودي يعني الكثير من التحديات أمام قطاع الكهرباء.

"إذا كان الحديث مع مستثمري (السندات) هو أن الوضع الائتماني سيكون هكذا اليوم، لكنه سيكون شيئا آخر غدا، فإن هذا يجعل الأمر صعبا. ما أفهمه أنهم سيسعون للحصول على قرض فقط."

ولم ترد السعودية للكهرباء على طلب للتعليق.

وفي يونيو حزيران وقعت السعودية للكهرباء على اتفاق تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات مع البنك الصناعي والتجاري الصيني وهو أحد أكبر القروض التي يقدمها بنك صيني في الخليج على الإطلاق.

وفي يناير كانون الثاني 2016 وقعت الشركة اتفاق تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.4 مليار دولار مع مجموعة تضم سبعة بنوك هم ام.يو.جي.اف وبنك ميزوهو واس.ام.بي.سي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وكريدي أجريكول ودويتشه بنك.

والشريحة الدولارية جزء من تسهيل أكبر بقيمة 7.75 مليار ريال (2.07 مليار دولار) تضمن أيضا شريحة بقيمة 2.5 مليار ريال سعودي جرى توقيع اتفاق بخصوصها في ديسمبر كانون الأول 2015 مع البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية السعوديين.