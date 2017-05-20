وزير سعودي: نتوقع استئناف إصدار أدوات الدين المحلية في الربع الحالي أو المقبل

20 مايو أيار (رويترز) - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم السبت إن حكومة المملكة تتوقع استئناف إصدار أدوات الدين المحلية في الربع الحالي أو المقبل.

وقال الجدعان في مؤتمر صحفي إن من المقرر تمويل العجز في موازنة الدولة من خلال ثلاثة محاور هي أدوات الدين الدولية وأدوات الدين المحلية والسحب من الاحتياطيات المالية للحكومة.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2016 قررت الحكومة تعليق إصدارات السندات المحلية الشهرية.