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السندات السيادية لقطر تهبط بعد الخلاف الدبلوماسي مع دول عربية

Mon Jun 5, 2017 8:20am GMT
 
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لندن 5 يونيو حزيران (رويترز) - نزلت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ مارس آذار اليوم الاثنين بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة واتهمتها بدعم "الإرهاب".

وهبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات تريدويب إلى 99 سنتا للدولار بعد الخلاف الدبلوماسي مع دول عربية. كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل.

وكان أحد كبيري المحللين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني قال إن هذا الخلاف قد يؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية لقطر إذا عرقل التجارة والتدفقات الرأسمالية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 