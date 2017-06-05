السندات السيادية لقطر تهبط بعد الخلاف الدبلوماسي مع دول عربية

لندن 5 يونيو حزيران (رويترز) - نزلت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لأقل مستوى منذ مارس آذار اليوم الاثنين بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة واتهمتها بدعم "الإرهاب".

وهبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات تريدويب إلى 99 سنتا للدولار بعد الخلاف الدبلوماسي مع دول عربية. كما نزلت السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى لها منذ أواخر 2013 على الأقل.