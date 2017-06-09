ماركت: تكلفة التأمين على ديون قطر والسعودية ترتفع لأعلى مستوى في عدة شهور

لندن 9 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى 101 نقطة اليوم الجمعة لتسجل مستوى جديدا هو الأعلى في سبعة أشهر مع استمرار الأزمة الدبلوماسية بينما بلغت تكلفة التأمين على الديون السعودية مستوى جديدا هو الأعلى في أربعة أشهر.

وأظهرت بيانات من آي.إتش.إس ماركت ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات أربع نقاط أساس عن إغلاق أمس الخميس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني.

وزادت العقود القطرية 44 نقطة أساس منذ بداية الأسبوع حين قطعت بعض الدول العربية من بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع قطر وأوقفت وسائل النقل الجوي والبحري والبري وفرضت قيودا على السفر.