مقدمة 1-مصرفي مخضرم يعود لرئاسة مكتب الدين العام في السعودية

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دبي 12 يونيو حزيران (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين إنها عينت المصرفي المخضرم فهد السيف رئيسا لمكتب إدارة الدين العام بالمملكة خلفا لأيمن السياري الذي شغل منصب الرئيس المكلف للمكتب منذ فبراير شباط.

شغل السيف من قبل عدة مناصب في بنكي ساب السعودي وإتش.إس.بي.ٍسي وانضم إلى مكتب إدارة الدين في عام 2016 حيث شارك مع فريق العمل المسؤول عن إصدار أول برنامج سندات عالمي للمملكة.

يتولى مكتب إدارة الدين السعودي مسؤولية تدبير الحاجات التمولية للمملكة بأفضل شروط ممكنة ويضطلع بدور في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن برنامج التحول الوطني وخطة "رؤية 2030".

وأشرف السيف على إصدار سندات سيادية سعودية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول الماضي لكنه عاد بعد ذلك إلى القطاع الخاص ليصبح نائبا للعضو المنتدب ببنك ساب.

وقالت الوزارة إن السيف عين رئيسا دائما للمكتب وسيتولى تنمية طاقاته ومهاراته لتعزيز مركزه في أسواق الدين الدولية.

وفي أثناء غياب السيف، تولى أيمن السياري وهو مسؤول رفيع بالبنك المركزي رئاسة المكتب بالإنابة. وفي أبريل نيسان جمع المكتب تسعة مليارات دولار من إصدار أول صكوك دولية سعودية.

وقال مسؤولون سعوديون العام الماضي إنهم يخططون لاقتراض عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار من الأسواق الدولية في 2017 لكن وزير المالية محمد الجدعان أبلغ رويترز في أبريل نيسان أن تلك الأرقام ربما يتم تجاوزها تبعا لأوضاع في السوق.