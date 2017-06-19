أسمنت اليمامة السعودية تتفق على رفع حد تسهيلات إلى 3.6 مليار ريال

القاهرة 19 يونيو حزيران (رويترز) - قالت أسمنت اليمامة السعودية في بيان اليوم الاثنين إنها اتفقت مع البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية على زيادة حد تسهيلات بنكية لتمويل مشروع مصنع جديد إلى 3.6 مليار ريال (959.95 مليون دولار) من مليار ريال في السابق.

كانت الشركة أعلنت في الثاني من يناير كانون الثاني توقيع اتفاق للحصول على تمويل بمليار ريال من الأهلي التجاري وسامبا لإنشاء المصنع الجديد الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 20 ألف طن يوميا من الكلنكر.

وأوضح البيان أن شركة الأسمنت اتفقت مع البنوك الممولة على تمديد أجل التسهيلات ليصبح تاريخ استحقاق آخر قسط منها هو الثاني من يناير كانون الثاني 2025 بدلا من الثاني من يناير كانون الثاني 2020.

وأشار البيان إلى أن نسبة مشاركة الأهلي التجاري تبلغ 75 بالمئة من إجمالي حد التسهيلات بينما تبلغ نسبة سامبا 25 بالمئة.

كانت أسمنت اليمامة وقعت في نوفمبر تشرين الثاني 2015 اتفاقا مع تيسن كروب الألمانية لإنشاء مصنع جديد بخطي إنتاج بتكلفة تقارب 4.2 مليار ريال.