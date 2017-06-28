تكلفة التأمين على ديون السعودية ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر ونصف

لندن 28 يونيو حزيران (رويترز) - ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السعودية اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ يناير كانون الثاني مع استمرار الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

وزادت تكلفة التأمين على ديون قطر أيضا بينما هبطت سنداتها السيادية الدولارية استحقاق 2026 إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر ونصف الشهر.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قاطعت قطر قبل ثلاثة أسابيع واتهمتها بدعم متشددين ثم أعطتها مهلة أخيرة لتنفيذ قائمة مطالب من بينها غلق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة وإغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية لأجل خمس سنوات زادت ثلاث نقاط أساس عن إغلاق الثلاثاء إلى 114 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف يناير كانون الثاني.

وتراجعت سندات قطر السيادية الدولارية الدولية استحقاق 2026 بمقدار 0.2 سنت للدولار إلى 97.257 سنت مسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل يناير كانون الثاني بحسب بيانات تريدويب.