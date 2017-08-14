مصادر: جبل عمر للتطوير السعودية تعتزم جمع 4 مليارات ريال عبر إصدار صكوك

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة جبل عمر للتطوير السعودية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، تعتزم جمع أربعة مليارات ريال سعودي (1.1 مليار دولار) من إصدارات صكوك بالعملة المحلية.

وقالت المصادر إن الشركة، التي حصلت على قروض بنكية خلال السنوات القليلة الماضية لدعم مشروعها الرئيسي للتطوير في مكة، قد تبدأ في إصدار الصكوك خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولم يتضح ما إذا كانت جميع الصكوك ستصدر في وقت واحد أم على مدى فترة من الزمن.

وأضاف المصادر أنه جرى تعيين بنك البلاد لترتيب عملية جمع التمويل لكن من المرجح أن تتولي بنوك أخرى أدوارا رئيسية أيضا.

ولم يرد بنك البلاد وجبل عمر للتطوير على طلبات للتعقيب. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)