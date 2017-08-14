مقدمة 1-مصادر: جبل عمر للتطوير السعودية تعتزم جمع 4 مليارات ريال عبر إصدار صكوك

(لإضافة تفاصيل)

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 14 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن شركة جبل عمر للتطوير السعودية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في البلاد، تعتزم جمع أربعة مليارات ريال سعودي (1.1 مليار دولار) من إصدارات صكوك بالعملة المحلية.

وقالت المصادر إن الشركة، التي حصلت على قروض بنكية خلال السنوات القليلة الماضية لدعم مشروعها الرئيسي للتطوير في مكة، قد تبدأ في إصدار الصكوك خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولم يتضح ما إذا كانت جميع الصكوك ستصدر في وقت واحد أم على مدى فترة من الزمن.

وأضاف المصادر أنه جرى تعيين بنك البلاد لترتيب عملية جمع التمويل لكن من المرجح أن تتولي بنوك أخرى أدوارا رئيسية أيضا.

ولم يرد بنك البلاد وجبل عمر للتطوير على طلبات للتعقيب.

ويقع مشروع التطوير الرئيسي للشركة جبل عمر على مسافة قريبة من المسجد الحرام في مكة. ويتضمن المشروع مراكز تجارية ووحدات سكنية وفنادق على مساحة تبلغ 230 ألف متر مربع.

وتضرر قطاع العقارات السعودي بشدة العام الماضي، مع انخفاض الأسعار 8.7 في المئة بحسب دراسة حكومية، نتيجة لإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة بعد انخفاض أسعار النفط العالمية.

وتخلفت جبل عمر في يناير كانون الثاني من العام الماضي عن سداد القسط الأول البالغة قيمته 650 مليون ريال من قرض بقيمة ثلاثة مليارات ريال حصلت عليه من كيان حكومي في 2012 لتطوير منطقة جبل عمر.

وعدلت الشركة شروط القرض في فبراير شباط 2016 لتؤجل موعد تسوية القرض وتمدد فترة سماحه. ومن المقرر أن يحل موعد سداد القسط الأول للقرض حاليا في 2019 ويُستحق القرض في 2024.

واقترضت جبل عمر أربعة مليارات ريال أيضا عبر قرض إسلامي من بنك تجاري وقعته في فبراير شباط 2015. ويحل أجل سداد القسط الأول من ذلك القرض في مارس آذار من العام المقبل في حين يحل موعد سداد القسط الأخير في 2029 بحسب أحدث التقارير المالية للشركة.

ووقعت الشركة أيضا قرضا مشتركا بحد ائتماني بقيمة ثمانية مليارات ريال في سبتمبر أيلول 2015 مع بنكين محليين. وتبلغ مدة القرض 12 عاما مع فترة سماح تبلغ أربع سنوات.

وقالت المصادر إنه لم يتضح ما إذا كانت الصكوك المزمعة سيتم استخدامها كتمويل جديد أم لإعادة تمويل جزء من ديون الشركة القائمة، لكن من المرجح بشدة أن تستحوذ البنوك التي ترتبط بعلاقة قائمة مع الشركة على الصكوك. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)