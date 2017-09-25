السعودية تفوض بنوكا قبل إصدار سندات دولية

دبي 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك التي جرى تعيينها لترتيب إصدار سندات سعودية اليوم الاثنين أن المملكة فوضت بنوكا لترتيب سلسلة من اللقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار سندات دولية مزمع.

وتظهر الوثيقة أن اللقاءات ستبدأ اليوم وقد يليها إصدار السندات القياسية الممتازة غير المضمونة وفقا لظروف السوق، بآجال خمس سنوات ونصف السنة وعشر سنوات ونصف السنة و30 سنة.

ولا يقل حجم الإصدار القياسي عادة عن 500 مليون دولار. وجرى تعيين جولدمان ساكس انترناشونال وجي.آي.بي كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)