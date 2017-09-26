السعودية تبدأ تسويق سندات على 3 شرائح

لندن 26 سبتمبر أيلول (آي.اف.آر) - فتحت السعودية الدفاتر في إصدار سندات دولارية من المقرر إصدارها على ثلاث شرائح.

وأعلنت المملكة سعرا استرشاديا في حدود 130 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية للإصدار استحقاق مارس آذار 2023 وفي حدود 165 نقطة أساس لاستحقاق مارس آذار 2028 و200 نقطة أساس للشريحة التي تستحق في أكتوبر تشرين الأول 2047.

كانت السعودية أصدرت سندات قيمتها 17.5 مليار دولار العام الماضي في عملية كانت الأكبر على الإطلاق لمقترض من الأسواق الناشئة.

ولم يتحدد بعد حجم الإصدار الأحدث المقرر تسعيره غدا الأربعاء والمعلومة الوحيدة المؤكدة هي أن الشرائح الثلاث ستكون بالحجم القياسي. وأبلغت مصادر مصرفية رويترز أمس الاثنين أنها تتوقع إصدارا يصل إلى عشرة مليارات دولار في مجمله.

وستكون هذه ثاني عملية بالدولار الأمريكي من السعودية هذا العام بعد إصدار لصكوك بقيمة تسعة مليارات دولار في أبريل نيسان.

تعكف السعودية على جمع تمويل في الأسواق العالمية والمحلية لسد عجز الميزانية الذي تشير تقديرات وزارة المالية إلى أنه سيبلغ 52.8 مليار دولار للسنة المالية 2017.

يدير ترتيب الإصدار جي.آي.بي كابيتال وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.

والسعودية حاصلة على تصنيف ‭‭A1‬‬ من موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة و‭‭A+‬‬ من فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضا. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)