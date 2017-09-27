السعودية تطلق سندات على 3 شرائح قيمتها 12.5 مليار دولار

من روبرت هوج

لندن 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مرتب إصدار سندات سعودية إن المملكة أطلقت الإصدار البالغة قيمته 12.5 مليار دولار والموزع على ثلاث شرائح.

ووضعت المملكة الشروط النهائية لسندات قيمتها ثلاثة مليارات دولار تستحق في مارس آذار 2023 عند 110 نقاط أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية وأخرى قيمتها خمسة مليارات دولار تستحق في مارس آذار 2028 عند 145 نقطة أساس ولشريحة قيمتها 4.5 مليار دولار استحقاق أكتوبر تشرين الأول 2047 عند 180 نقطة أساس.

تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 40 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار من المرتبين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)