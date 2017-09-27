مقدمة 1-السعودية تبيع سندات في ثالث إصدار دولي وتجمع 12.5 مليار دولار

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من ديفيد باربوشيا

دبي 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - باعت السعودية اليوم الأربعاء سندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار بعد أن اجتذب الإصدار طلبات بلغ حجمها 40 مليار دولار في الوقت الذي يجمع فيه أكبر اقتصاد في منطقة الخليج تمويلا للتغلب على هبوط في أسعار النفط.

ويأتي ثالث طرح للسعودية في سوق أدوات الدين الدولية بعد باكورة إصداراتها من السندات الدولية العام الماضي والذي بلغت قيمته 17.5 مليار دولار، وهو الأكبر في سوق ناشئة، وإصدار للصكوك بتسعة مليارات دولار في أبريل نيسان.

وساهم تعاف متواضع لأسعار النفط في 2017 في تحسن الأوضاع المالية للمملكة لكن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 494 مليار دولار في يوليو تموز مقارنة مع 744 مليارا في سبتمبر أيلول 2014 وفق بحث لكريديت سايتس.

وارتفعت أسعار النفط من مستويات أقل من 30 دولارا للبرميل الذي هوت اليه العام الماضي لكنها ما زالت منخفضة 50 بالمئة تقريبا عن المستوى المرتفع الذي سجلته في منتصف 2014 . ويجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت الآن عند حوالي 58 دولارا للبرميل.

وجمعت السعودية نحو 31.5 مليار دولار من بيع سندات منذ بداية العام مقارنة مع عجز متوقع في ميزانية 2017 يبلغ نحو 53 مليار دولار.

وضم إصدار اليوم الأربعاء ثلاث شرائح، الأولى تستحق في مارس آذار 2023 وهى بقيمة ثلاثة مليارات وبعائد 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، بينما تستحق الثانية في مارس آذار 2028 بخمسة مليارات دولار وعائد 145 نقطة أساس. ويحين موعد استحقاق الشريحة الثالثة، البالغ قيمتها 4.5 مليار دولار، في أكتوبر تشرين الأول 2047 ويصل العائد عليها إلى 180 نقطة أساس.

وقال مديرو صناديق إن السعر يعتبر جذابا.