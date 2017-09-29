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#Reuters Arabic World Service
29 أيلول سبتمبر 2017 / 15:24 / منذ 16 يومًا

رئيس هيئة السوق المالية: السعودية ستعزز فرص دخول الاستثمار الأجنبي مجددا في 2017

صحفيو رويترز

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من داشا افاناسيفا وباميلا بارباجيلا

لندن 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز لرويترز اليوم الجمعة إن المملكة تعتزم فتح سوقها للأسهم بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب في وقت لاحق من العام الحالي مع سعيها نحو التحول إلى مركز دولي لأسواق المال.

وجرى السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية عام 2015 وتم تيسير متطلبات التأهل في أواخر العام الماضي.

وقال القويز الذي تولي منصبه في أغسطس آب ”من المرجح أن نتابع العمل على نسخة ثالثة (من برنامج المؤسسات الأجنبية المؤهلة) وربما نسخة رابعة بعد ذلك بوقت قصير عبر مواصلة تيسير ضوابط دخول المستثمر الأجنبي“. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)

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