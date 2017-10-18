مرتب: أبيكورب تعين بنوكا لترتيب إصدار صكوك دولارية

دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة أصدرتها أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك اليوم الأربعاء أن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) فوضت بنوكا لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الداخل الثابت قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار بالحجم القياسي أجلها خمس سنوات.

وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. ومن المنتظر أن تبدأ الاجتماعات في 19 أكتوبر تشرين الأول في الرياض وتنتهي في 24 من الشهر نفسه في لندن.

وعينت أبيكورب بنك إيه.بي.سي وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وبيتك كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار المزمع. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)