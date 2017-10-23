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#SA Debt News
23 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 19:45 / منذ يوم واحد

السعودية تبيع صكوكا محلية بعشرة مليارات ريال وتزيد حجم الإصدار

صحفيو رويترز

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الرياض 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين إن حكومة المملكة باعت ما قيمته عشرة مليارات ريال (2.67 مليار دولار) من السندات الإسلامية في طرحها الشهري الرابع لصكوك محلية، مع زيادة في حجم الإصدار مقارنة مع الطرح السابق.

وباعت الحكومة صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 4.15 مليار ريال وصكوكا لأجل سبع سنوات قيمتها 1.35 مليار ريال ولأجل عشر سنوات قيمتها 4.50 مليار ريال. وبلغ إجمالي طلبات الشراء نحو 32 مليار ريال.

وفي بيع الشهر السابق أصدرت الحكومة ما قيمته سبعة مليارات ريال وتلقت عروضا قيمتها 24 مليار ريال. وباعت الحكومة آنذاك ما قيمته 2.4 مليار ريال من صكوك لأجل خمس سنوات و3.9 مليار ريال لأجل سبع سنوات و0.7 مليار لأجل عشر سنوات.

الدولار = 3.750 ريال سعودي إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

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