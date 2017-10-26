مسؤول: السعودية ستزيد السيولة بسوق السندات الحكومية المحلية

الرياض 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مكتب إدارة الدين العام بالسعودية اليوم الخميس إن المكتب سيزيد السيولة في سوق الدين الثانوية المحلية للسندات الحكومية.

وقال فهد السيف خلال مؤتمر استثماري في الرياض إن المكتب ينوي بدء العمل بنظام العطاءات للسندات الحكومية وإعادة الطرح في الإصدارات القائمة.

وأوضح أن الحكومة تبني منحنى عائد لأدوات الدخل الثابت وتنوي تمديده قدر الإمكان.

وأضاف أن مكتب إدارة الدين ينسق مع مصدري الديون المحلية الآخرين لتفادي حدوث تخمة من معروض السندات في السوق المحلية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)