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#SA Debt News
26 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 07:13 / بعد يوم واحد

السعودية تقول إنها تستهدف بيع مزيد من السندات في آسيا

صحفيو رويترز

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الرياض 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مدير مكتب إدارة الدين العام السعودي اليوم الخميس إن السعودية ستعمل على بيع المزيد من السندات الدولية في آسيا بما يكفل قاعدة مستثمرين متنوعة ومستقرة وإنها ترغب في تفادي المضاربة قصيرة الأجل المبالغ فيها في السندات.

بدأت الرياض إصدار سندات سيادية دولية في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي وقامت بإصدارها الثالث الشهر الماضي عندما باعت ما قيمته 12.5 مليار دولار.

وأبلغ فهد السيف الصحفيين خلال مؤتمر استثماري أن المملكة أحرزت تقدما جيدا في بيع سنداتها إلى المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتتحدث الآن مع المستثمرين الآسيويين من المؤسسات لزيادة الطلب هناك.

وأضاف أن السعودية تفرق بين مستثمري الأجل الطويل المستقرين ومن يرغبون في مجرد الشراء والبيع لتحقيق مكسب سريع. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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