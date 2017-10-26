تصنيع السعودية توقع اتفاقي تمويل مرابحة مشتركين بنحو 3.9 مليار ريال

26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) السعودية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاق تمويل مرابحة مشترك بقيمة 2.93 مليار ريال مع سبعة بنوك.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية (تداول) أن الغرض من الاتفاق هو إعادة تمويل تسهيلات الشركة القائمة وتخفيض أقساط السداد في السنوات الأولي مما سيدعم التدفقات النقدية للشركة.

البنوك السبعة التي وقعت الاتفاق مع الشركة هي بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني ومصرف الراجحي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك البلاد وسامبا والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار.

وقالت الشركة إن الاتفاق ”يشمل تقديم سندات لأمر كضمان“ مضيفة أن آخر قسط للقرض بات يستحق السداد في الربع الأول من 2024 وذلك بدلا مع الربع الأخير من 2021 قبل إعادة التمويل.

كما قالت الشركة في البيان نفسه إنها وقعت اتفاق تمويل مرابحة مشترك آخر بقيمة 981.8 مليون ريال مع كل من بنك الرياض والبنك السعودي البريطاني (ساب) وذلك لنفس أغراض الاتفاق الأول.

وأضافت أن آخر قسط للقرض يُستحق في الربع الأول من 2024 بدلا من الربع الأول من 2020 قبل إعادة التمويل. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)