FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#SA Debt News
26 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 13:54 / بعد يوم واحد

صحيفة: السعودية تدرس إصدار صكوك دولية في الربع/1 من 2018

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

الرياض 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - نقلت صحيفة مال الاقتصادية الإلكترونية عن رئيس مكتب الدين العام السعودي قوله إن المملكة تدرس إصدار صكوك دولية في الربع الأول من 2018.

وكانت السعودية أصدرت باكورة صكوكها الدولية في وقت سابق هذا العام، وجمعة تسعة مليارات دولار.

وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية السعودية إن الحكومة ستصدر صكوكا محلية في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول، وفقا لصحيفة مال. (تغطية صحفية مروة رشاد - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.