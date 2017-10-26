FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
الأقسام
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Reuters Arabic World Service
26 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 15:14 / بعد يوم واحد

رئيس مكتب الدين:السعودية قد تطرح عددا أكبر من إصدارات السندات لكن بأحجام أصغر في 2018

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

الرياض 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال رئيس مكتب إدارة الدين العام في السعودية لرويترز اليوم الخميس إن الحكومة تدرس إمكانية طرح عدد أكبر من إصدارات السندات الدولية العام القادم لكن مع خفض حجم كل إصدار مقارنة مع العام الحالي.

وطرحت الحكومة السعودية إصدارين دوليين هذا العام أحدهما سندات تقليدية بقيمة 12.5 مليار دولار في سبتمبر أيلول والآخر سندات إسلامية (صكوك) بقيمة تسعة مليارات دولار في أبريل نيسان.

وقال فهد السيف ”نحن ندرس هل نواصل نفس النموذج الذي اتبعناه هذا العام أو أن نطرح عددا أكبر من الإصدارات“ مؤكدا أن القيمة الإجمالية لعملية الإصدار لن ترتفع نتيجة لأي زيادة في عدد الإصدارات.

وأضاف أنه لن يكون هناك المزيد من الإصدارات الدولية هذا العام.

اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.