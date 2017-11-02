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#KW Company News 1
2 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 13:45 / منذ يوم واحد

السعودي الفرنسي يعتزم استرداد صكوكه المصدرة في 2012 بقيمة 1.9 مليار ريال

صحفيو رويترز

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الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي اليوم الخميس إنه يعتزم استرداد صكوكه المصدرة في 2012 وقيمتها 1.9 مليار ريال (506.65 مليون دولار) في 18 ديسمبر كانون الأول المقبل بقيمتها الاسمية.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن الصكوك بقيمه اسمية قدرها مليون ريال لكل صك وعمر استحقاق فعلي سبع سنوات تستحق في 2019 ”ويمكن استردادها بعد خمس سنوات (أي في 18 ديسمبر كانون الأول 2017)وقد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص“.

وأضاف ”سيقوم البنك السعودي الفرنسي بتحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى مبلغ التوزيع الدوري.. إلى حساب وكيل حاملي الصكوك ووكيل التوزيع ومن ثم إلي حسابات حاملي الصكوك في 18 ديسمبر 2017 بناء على ملكيتهم المقيدة“.

(الدولار = 3.7501 ريال سعودي)

تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير عبد المنعم درار

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