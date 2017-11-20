حصري-مصادر: احتجاز الأمير الوليد بن طلال يعطل قرضا لتمويل استثمارات

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 20 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة إن خطة المملكة القابضة للاقتراض لتمويل استثمارات جديدة تعطلت بسبب احتجاز مالك الشركة الأمير الوليد بن طلال في إطار حملة سعودية لمكافحة الفساد.

كانت المملكة القابضة تواصلت مع البنوك للحصول على القرض لكن خطة التمويل جرى تعليقها بسبب تخوف المقرضين من التداعيات المحتملة لتمويل شركة الأمير المحتجز حسبما ذكرته المصادر.

وقال مصدر حدث تواصل معه بشأن القرض إن التمويل قد تصل قيمته إلى نحو خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وردا على طلب للتعليق، قال المدير المالي للمملكة القابضة محمد فهمي إن الشركة لم تطلب من أي بنك التزاما رسميا بقرض. وقال إن شروط أي اتفاق تمويل لم تستكمل قط. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)