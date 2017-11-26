محافظ المركزي: العراق يصدر سندات سيادية بملياري دولار في 2018

دبي 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي العراقي اليوم الأحد إن العراق ينوي إصدار سندات سيادية بملياري دولار في 2018.

وقال المحافظ علي إسماعيل العلاق لرويترز أثناء زيارة إلى أبوظبي إن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت حوالي 49 مليار دولار وعزا زيادتها إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

في غضون ذلك قال فيصل الهيمص رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمصرف العراقي للتجارة إن البنك تقدم بطلب للحصول على رخصة فرع في السعودية وإنه نال موافقة شفهية من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).