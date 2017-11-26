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#Reuters Arabic World Service
26 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 08:57 / بعد يوم واحد

محافظ المركزي: العراق يصدر سندات سيادية بملياري دولار في 2018

صحفيو رويترز

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دبي 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي العراقي اليوم الأحد إن العراق ينوي إصدار سندات سيادية بملياري دولار في 2018.

وقال المحافظ علي إسماعيل العلاق لرويترز أثناء زيارة إلى أبوظبي إن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت حوالي 49 مليار دولار وعزا زيادتها إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

في غضون ذلك قال فيصل الهيمص رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمصرف العراقي للتجارة إن البنك تقدم بطلب للحصول على رخصة فرع في السعودية وإنه نال موافقة شفهية من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية

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