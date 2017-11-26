مقدمة 1-محافظ المركزي: العراق يصدر سندات سيادية بملياري دولار في 2018

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من ستاني كارفالو

أبوظبي 26 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي العراقي اليوم الأحد إن العراق ينوي إصدار سندات سيادية بملياري دولار في 2018 بعد عودته الناجحة إلى أسواق الدين وبيعه سندات بمليار دولار في أغسطس آب.

وقال المحافظ علي إسماعيل العلاق لرويترز عقب افتتاح مكتب تمثيل للمصرف العراقي للتجارة في أبوظبي ”الاقتصاد يشهد تعافيا في ظل ارتفاع أسعار النفط وإجراءات الحكومة لتحقيق الانضباط المالي“.

وفيما يخص السندات السيادية قال ”ننتظر موافقة البرلمان. الهدف تغطية عجز الميزانية“.

وأضاف أنه بحسب مشروع الميزانية فان العجز سيكون بين 18 و19 تريليون دينار عراقي (15.4 إلى 16.3 مليار دولار).

كانت السندات التي بيعت في أغسطس آب أول طرح عراقي لسندات دولية كائتمان مستقل منذ 2006 في محاولة لتجاوز اضطرابات دامت لعقود.

وقال العلاق إن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت حوالي 49 مليار دولار من 46.5 مليار في نهاية 2016 وعزا زيادتها إلى ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن القطاع المصرفي العراقي أضحى أكثر استقرارا لكنه لم يسجل نموا موضحا أن البنوك ستحقق ”ارباحا معقولة“ بشكل عام في 2017.

في غضون ذلك قال فيصل الهيمص رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمصرف العراقي للتجارة إن البنك تقدم بطلب للحصول على رخصة فرع في السعودية وإنه نال موافقة شفهية من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وللمصرف العراقي للتجارة 24 فرعا في العراق.