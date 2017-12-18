مقدمة 1-مصادر: أرامكو تعين سيتي لترتيب قرض مدعوم من بريطانيا بملياري دولار

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من داشا أفاناسيفا وديفيد باربوشيا

لندن/دبي 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية عينت بنك الاستثمار الأمريكي سيتي لترتيب صفقة تمويل بملياري دولار تدعمها بريطانيا.

وأضافت المصادر أن صفقة ترتيب القرض لن تكون مغرية على وجه الخصوص، لكن تنظر إليها بعض البنوك كوسيلة للتقرب من المشاركة في الطرح العام الأولي المزمع لأرامكو، الذي ربما يقيم الشركة بتريليوني دولار، وهي قيمة قال بعض المستثمرين المحتملين إنها تبدو مرتفعة بشكل غير واقعي.

وقال مصدر لدى وكالة ائتمان صادرات أوروبية في الشرق الأوسط ”تنظر البنوك إلى مثل هذه العمليات كوسيلة لتعزيز العلاقات“ مضيفا ”هذا النوع من القروض اختبار إلى حد ما تجريه أرامكو للسوق، ونظرا لشهرتها، فهناك منافسة كبيرة بين البنوك“.

وتمويل القرض، الذي أعلن عنه في نوفمبر تشرين الثاني، تضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، وسيتيح لأرامكو السعودية شراء منتجات وخدمات بريطانية بشكل أسهل.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في رد بالبريد الإلكتروني على طلب للتعليق ”تقوم وكالة ائتمان الصادرات البريطانية بوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات التشغيلية المتعلقة بتسهيل تمويلي كبير مع أرامكو السعودية. سيتخذ دعم الوكالة شكل ضمان لقرض مصرفي بملياري دولار“ مضيفا أن أرامكو ستختار البنوك المشاركة في الصفقة.

وامتنعت أرامكو السعودية وسيتي عن التعليق.

يطمع سيتي في الفوز بدور في الطرح العام الأولي، المتوقع أن يجمع نحو 100 مليار دولار بنهاية 2018، والذي يعد حجر الزاوية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط.

وقال أحد المصادر إن من المنتظر تقديم مقترحات يوم الأربعاء بخصوص أدوار الطرح الأولي لكن البنوك التي ليس لديها إقراض قائم لا يتوقع لها النجاح.

وقال مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة ”لا نستطيع المشاركة في قروضهم ولذا لا نتوقع الحصول على تفويض. إنه أمر محبط حقيقة“.

وفي وقت سابق من العام، عينت أرامكو السعودية رسميا جيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي لتقديم المشورة لها في الإدراج بجانب المستشارين المستقلين موليس وإيفركور.

ونال سيتي أيضا في الفترة الأخيرة رخصة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية في السعودية بعد ما يزيد على عشر سنوات من ابتعاده عن المملكة.