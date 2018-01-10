حصري-مصادر مصرفية: أرامكو تعمل على جمع قروض رخيصة قبل الطرح العام

من ديفيد باربوشيا وتوم أرنولد

دبي 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر ببنوك ووكالات ائتمان صادرات إن أرامكو السعودية تعمل على تدبير قروض رخيصة بمليارات الدولارات من البنوك الساعية إلى تعزيز علاقاتها مع شركة النفط العملاقة قبل إدراج أسهمها في البورصة.

تقدم بنوك سيتي جروب وستاندرد تشارترد ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (اس.ام.بي.سي) المشورة بشأن الصفقات التي قال مصدران إنها قد تجمع ما لا يقل عن خمسة إلى ستة مليارات دولار وجميعها مدعومة من وكالات ائتمان صادرات.

ومساعي تدبير التمويل هي أحدث مؤشر على جهود السعودية للمضي في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم خلال العام الجاري رغم التكهنات في السوق عن احتمال تأجيل الخطط أو حتى إلغائها.