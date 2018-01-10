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#SA Debt News
10 كانون الثاني يناير 2018 / 13:27 / بعد يوم واحد

مقابلة-بورصة السعودية تعدل القواعد لجذب الأجانب وتسهيل طرح أرامكو

صحفيو رويترز

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من أندرو تورشيا

دبي 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال خالد الحصان المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأربعاء إن السوق تعمل على تعديل قواعدها من أجل تسهيل التداول على المستثمرين الأجانب، وهي خطوة قد تساعد البورصة على استيعاب طرح عام أولي ضخم لشركة النفط العملاقة أرامكو هذا العام.

وقال الحصان بالهاتف من الرياض ”هذه التعديلات مطلوبة لنمو السوق وما تبلغنا به المؤسسات الدوية“.

وأضاف أن حدود التداول ستكون أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام الحفظ المستقل بالبورصة. ويسمح النظام للمستثمرين الأجانب باستعمال بنك حفظ عالمي بدلا من بنك محلي للاحتفاظ بأصولهم.

إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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