المركزي السعودي يرفع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري إلى 90 بالمئة

دبي 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الخميس زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 في المئة إلى 90 في المئة من قيمة المسكن الأول للمواطنين، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإقراض العقاري.

وقال المركزي في بيان ”زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين سيسهم في دعم نمو قطاع التمويل العقاري“.

وأضاف أن القرار ”يحقق التكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي“.

كان المركزي السعودي قد رفع نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري إلى 85 بالمئة من 70 بالمئة قبل عام. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)