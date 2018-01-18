مقدمة 1-السعودية للكهرباء توقع اتفاق تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار

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دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة اليوم الخميس إنها وقعت اتفاقية تمويل تجسيري دولي مشترك بقيمة 2.6 مليار دولار.

وسيستخدم التسهيل غير المضمون لأجل عام في الصرف على أعمال الشركة العامة متضمنة نفقاتها الرأسمالية.

وحصلت السعودية للكهرباء على التمويل بمشاركة ثمانية بنوك دولية وهي سيتي بنك وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه وبنك أبوظبي الأول واتش.اس.بي.سي وبنك ميزوهو وبنك ناتكسيس وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك ستاندرد تشارترد.

وكانت هذه المجموعة من البنوك نفسها قدمت للسعودية للكهرباء في أغسطس آب من العام الماضي قرضا يسدد على دفعة واحدة بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل خمس سنوات لدعم خطط الإنفاق الرأسمالي للشركة.

وفي إطار إصلاحات على نطاق أوسع بقطاع الطاقة السعودي، تخطط المملكة لإعادة هيكلة السعودية للكهرباء وتقسيمها إلى أربع شركات منفصلة لتحسين كفاءتها.