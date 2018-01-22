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#SA Debt News
January 22, 2018 / 1:59 PM / in a day

بنك الرياض يعتزم تأسيس برنامج سندات وصكوك داخل السعودية وخارجها

صحفيو رويترز

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الكويت 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الرياض اليوم الاثنين إنه يعتزم تأسيس برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل السعودية وخارجها بالريال والدولار أو بأي عملة أخرى.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن برنامج إصدار السندات يهدف إلى ”تنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقها وتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك مما يدعم التوسع في أعماله الائتمانية ودعم قيامه بأنشطته المصرفية“.

وأضاف أنه سيجري تأسيس البرنامج والبدء بالإصدار ”بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية وذلك حسب حاجة البنك وظروف السوق في حينه“.

تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي

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