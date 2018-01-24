وحدة لمعادن السعودية تفوض بنوكا بترتيب إصدار للصكوك بالريال

دبي 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز وتشمل نشرة إصدار صكوك أن شركة معادن للفوسفات التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) فوضت بنوكا بترتيب إصدار لصكوك مقومة بالريال.

وتخطط الشركة، التي تملك وتدير واحدا من أكبر مصانع أسمدة الفوسفات في العالم، لتدشين الإصدار في الأسبوع الأول من فبراير شباط بناء على مدى اهتمام المستثمرين.

وقال مصدر مطلع إن قيمة الصكوك ستكون في حدود أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار).

ويتولى ترتيب الإصدار بي.إن.بي باريبا السعودية للاستثمار واتش.اس.بي.سي العربية السعودية والأهلي كابيتال، بينما يتولى البنك الأهلي التجاري تنسيقه.

وسيبلغ أجل الصكوك سبع سنوات، وستصدر بنظام هجين يجمع بين المضاربة والمرابحة.

ولم يرد متحدث باسم معادن على طلب للتعقيب حتى الآن.

ومعادن للفوسفات مشروع مشترك بين معادن التي تملك 70 بالمئة والشركة السعودية للصناعات الأساسية التي تمتلك النسبة المتبقية البالغة 30 بالمئة.

وستستخدم الشركة حصيلة الصكوك في الأغراض العامة، بما في ذلك سداد التزامات مالية قائمة متوافقة مع الشريعة.

كانت معادن للفوسفات اقترضت أربعة مليارات دولار عبر تسهيلات تمويل لمشاريع في عام 2010 ضمن تكاليف منشآتها البالغة نحو 5.5 مليار دولار. وسددت الشركة نحو مليار دولار في الفترة بين عامي 2013 و2015، وفي عام 2016 أعادت تمويل دين قائم بقرض إسلامي غير مضمون قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وأظهر عرض تقديمي للشركة أن ديونها القائمة حاليا تبلغ 2.7 مليار دولار.