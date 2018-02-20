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SA Debt News
February 20, 2018 / 2:52 PM / a day ago تم التحديث قبل

مصادر: سابك السعودية تتفق على قرض تجسيري بقيمة 3 مليارات دولار

صحفيو رويترز

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الرياض 20 فبراير شباط (رويترز) - أبلغت مصادر رويترز أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، اتفقت مؤخرا على قرض تجسيري بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال أحد المصادر إن القرض سيستخدم في سد المتطلبات التمويلية المستمرة للشركة.

وامتنعت المصادر عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن المقرضين أو أجل القرض، وطلبت عدم الشكف عن هويتها لأن هذا الأمر لم يعلن عنه حتى الآن.

ولم يرد مسؤولو سابك على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.

وفي يناير كانون الثاني، اشترت سابك حصة قدرها 25 بالمئة في مجموعة كلاريانت للكيماويات المتخصصة.

وقال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لسابك إن الشركة قد تمول بنفسها الاستحواذ على الحصة في كلاريانت، لكنه لم يستبعد إحتمال دعوة بنوك للمشاركة في تمويل الصفقة.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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