مصادر: دار الأركان السعودية تعقد اجتماعات مع مستثمرين

من ديفيد باربوشيا

دبي 25 فبراير شباط (رويترز) - قال مصادر مطلعة إن شركة دار الأركان العقارية السعودية التقت مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت الأسبوع الماضي لإجراء مناقشات لا تتصل بخطة محددة لطرح سندات.

كانت دار الأركان طرحت صكوكا قيمتها 500 مليون دولار في ابريل نيسان الماضي. وقال مصدر رفض الكشف عن هويته بسبب حساسيات تجارية إن الشركة عقدت اجتماعات لاطلاع المستثمرين على أحدث أنشطتها دون مناقشة خطة ملموسة لطرح سندات.

لم ترد الشركة على طلب للتعقيب. وعُقدت الاجتماعات في دبي ورتبها بنك الإمارات دبي الوطني.

وتستحق صكوك لدار الاركان بقيمة 450 مليون دولار في يونيو حزيران هذا العام وصكوك قيمتها 400 مليون دولار في 2019. وتستحق الصكوك التي طرحت العام الماضي بقيمة مليون دولار في 2022.

كان آخر طرح صكوك للشركة بالتعاون مع الخير كابيتال ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس وبنك نور وكيو انفست. ويبلغ معدل ربح الصكوك 6.875 بالمئة سنويا.