جدول-زيادة المعروض النقدي السعودي في يناير

28 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي. المعروض النقدي(%) نهاية يناير نهاية ديسمبر نهاية يناير 2018 2017 2017 التغير السنوي ن1 4.3 2.4 -0.2 التغير السنوي ن2 0.5 -1.0 3.0 التغير السنوي ن2-ن1 -8.9 -8.9 12.0 التغير السنوي ن3 1.4 0.2 0.3 مطالبات البنوك على القطاع الخاص -0.9 -0.8 1.8 صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي (بالمليار ريـال) 1825.2 1833.4 1937.5 نسبة التغير (%) -5.8 -7.5 -13.1 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)