FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
SA Debt News
February 28, 2018 / 1:40 PM / in a day

جدول-زيادة المعروض النقدي السعودي في يناير

صحفيو رويترز

دقائق للقراءة 1

    28 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي
(البنك المركزي) اليوم الأربعاء البيانات التالية للمعروض النقدي
والإقراض المصرفي.
    
المعروض النقدي(%)    نهاية يناير    نهاية ديسمبر    نهاية يناير
            2018        2017        2017
التغير السنوي ن1    4.3        2.4        -0.2
التغير السنوي ن2    0.5        -1.0        3.0
التغير السنوي ن2-ن1    -8.9        -8.9        12.0
التغير السنوي ن3    1.4        0.2        0.3
مطالبات البنوك
على القطاع الخاص    -0.9        -0.8        1.8
    
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي
(بالمليار ريـال)    1825.2        1833.4        1937.5
نسبة التغير (%)    -5.8        -7.5        -13.1
    
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.
    
    

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2018 Reuters. All Rights Reserved.