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SA Debt News
March 1, 2018 / 11:21 AM / 20 hours ago تم التحديث قبل

مقابلة-جبل عمر للتطوير السعودية تنتهي من صفقة اندماج مع أم القرى في 2018

صحفيو رويترز

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من مروة رشاد

الرياض أول مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير لرويترز إن شركة جبل عمر للتطوير، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري السعودية المدرجة، تتوقع الانتهاء من صفقة اندماجها مع أم القرى للتنمية والإعمار في 2018.

للصفقة التي أُعلنت في نوفمبر تشرين الثاني أهمية في تعزيز حضور جبل عمر في السوق العقارية بمدينة مكة المكرمة بما يتجاوز مشروعها الرئيسي الذي يقع على مسافة سير من المسجد الحرام وذلك للاستفادة من نمو حركة السفر.

وقال فيصل شاكر مدير الاستثمار والتطوير في مقابلة مع رويترز”أحد الأهداف الرئيسية لهذه الصفقة هو ببساطة إضافة قيمة للسوق العقارية بمكة.“

وأضاف”مساحة البناء في طريق الملك عبد العزيز (الذي تطوره شركة أم القرى) تتجاوز الستة ملايين متر مربع من مساحة البناء. نستهدف استكمال صفقة الاندماج مع أم القرى في 2018.“

إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد

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