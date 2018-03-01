مصادر: مكتب إدارة الدين السعودي يلتقي بمستثمرين في لندن

من روبرت هوج وسوديب روي

لندن أول مارس آذار (آي.اف.آر) - قالت مصادر استثمارية إن مكتب إدارة الدين العام السعودي سيعقد لقاءات هذا الأسبوع مع مستثمرين في لندن لإطلاعهم على أحدث التطورات بشأن خطط الدين الخاصة بالمملكة وفقا لما قالته مصادر استثمارية.

وقال مستثمر”نأمل في أن نلتقي بهم غدا“.

لكن مستثمرا ثانيا قرر عدم الاجتماع مع فريق مكتب الدين العام. وقال”إنها مناسبة تسويقية لا معلومات حقيقية جديدة“.

في غضون ذلك يستضيف مؤتمر ينظمه جولدمان ساكس في لندن مسؤولين في الحكومة السعودية ورؤساء شركات. ومن بين أولئك فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام ومحمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية وخالد الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية.