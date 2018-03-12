* أمريكا تحذر القوات السورية من مغبة استخدام الغاز كسلاح

* وكالة: طائرات حربية تركية تدمر 18 هدفا لمتمردين أكراد في العراق

* السعودية تنشئ إدارات متخصصة للتحقيق والادعاء في قضايا الفساد

* ساسة إسرائيليون: نتنياهو ربما يسعى لإجراء انتخابات للنجاة من تحقيقات الفساد

* مقتل ابنة رجل أعمال تركي بارز وصديقاتها في تحطم طائرة بإيران

* وزير المالية اللبناني يقول إن مجلس الوزراء سيقر الميزانية الاثنين

* إيران تكشف عن سجن بريطاني من أصل إيراني ست سنوات بتهمة التجسس أهم الأنباء العالمية

* كوريا الجنوبية تطلع الصين واليابان على محادثاتها مع الشمال

* مدير سي.آي.إيه: لقاء ترامب وكيم ليس مجرد ”استعراض“

* كوبا تجري انتخابات الحزب الواحد مع اقتراب حقبة ما بعد كاسترو

* البرلمان الصيني يتيح للرئيس شي البقاء في السلطة لأجل غير مسمى

* وزير: بريطانيا سترد بطريقة مناسبة إذا ثبت تسميم دولة أجنبية لجاسوس سابق

* وزير: شرط ترامب للقاء كيم هو عدم إجراء تجارب نووية أو صاروخية

* زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تقترح تغيير اسم حزبها إلى ”التجمع الوطني“

* البابا يبدي قلقه من السياسات الوطنية التي يمليها الخوف

* مقتل شخصين في سقوط طائرة هليكوبتر بمدينة نيويورك السعودية

* مؤشر البورصة يرتفع 1.77% إلى 7696.07 نقطة في الإغلاق السابق.

* سوديك المصرية ستطور مشروعا سكنيا سياحيا عبر شراكة

* مؤشر البورصة تنزل 0.49% إلى 16391.48 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نقطة في الإغلاق السابق الإمارات

* الإمارات دبي الوطني يعتزم طرح أسهم لزيادة رأس المال قبل استحواذ محتمل

* مؤشر أبوظبي يرتفع 0.14% إلى 4533.5 نقطة في الإغلاق السابق.

* مؤشر دبي يصعد 0.97% إلى 3187.9 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت

* الرئيس التنفيذي: بنك بوبيان الكويتي يعتزم زيادة رأس المال أو إصدار صكوك في

* نور للاستثمار الكويتية تحقق زيادة 146% في صافي ربح 2017

* مؤشر البورصة ينزل 0.23% إلى 6762.87 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابقة) داو جونز +440.53 +1.77% 25335.74 نقطة ستاندرد اند بورز +47.60 +1.74% 2786.57 ناسداك +132.86 +1.79% 7560.81 ستوكس 600 +1.62 +0.34% 378.24 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين)

+286.52 +1.33% 21755.72

النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) برنت‭‭ +0.1 +0.15% 65.59 دولار/برميل الخام الأمريكي +0.08 +0.13% 62.12

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) اليورو 1.2321-1.2325 دولار الدولار/الين 106.61-106.64 ين الاسترليني 1.3858-3862‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.1 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1323.06-1323.17 دولار