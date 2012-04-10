مصرف الراجحي السعودي يعتزم إنشاء 101 فرع بالمملكة حتى نهاية 2013

من إبراهيم المطوع

الرياض 10 ابريل نيسان (رويترز)- قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية ان البنك سيركز على التوسع في السوق السعودية بشكل رئيسي خلال الأعوام القليلة المقبلة ويعتزم افتتاح 101 فرع حتى نهاية 2013.

وقال سليمان الزبن إن البنك سيركز على السوق المحلية إلى جانب الأسواق الثلاث الخارجية التي يعمل بها ولا يعتزم التوسع خارج تلك الأسواق خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح الزبن في في رد على أسئلة لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن البنك يعتزم افتتاح 11 فرعا في السوق المحلية خلال 2012 ويعمل على خطة لإنشاء 90 فرعا آخر بنهاية 2013.

وقال "حاليا لدينا 474 فرعا في المملكة سترتفع بنهاية 2012 إلى 485 فرعا... (كما) ننفذ حاليا خطة معتمدة من مجلس الإدارة لإنشاء 90 فرعا جديدا بنهاية 2013."

وتابع "بالنسبة للتوسع الخارجي فعلى المدى القريب لا يوجد أي نية لذلك نحن نحقق نجاحات جيدة في الأسواق الثلاثة خارج المملكة وسنركز في المرحلة الحالية على تنمية أعمالنا فيها."

ووفقا للزبن الذي عين في منصب الرئيس التنفيذي في مارس اذار الماضي خلفا لعبد الله بن سليمان الراجحي الذي تقدم باستقالته يمتلك البنك الذي يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية 23 فرعا في ماليزيا وثلاثة فروع في الأردن إلى جانب فرع واحد في الكويت.

ونفى الزبن ما تناقلته وسائل الإعلام الإقليمية في الآونة الأخيرة حول نية البنك الاستحواذ على احد البنوك الإسلامية العاملة في الكويت قائلا "لا صحة لهذا الخبر."